Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Kinder und Jugendliche schlagen auf Radfahrer ein

Duisburg (ots)

Eine Gruppe Kinder und Jugendlicher hat am Dienstagnachmittag (25. April, 17 Uhr) in Obermeiderich auf einen Radfahrer (26) eingeschlagen. Der Mann war mit seiner Freundin (25) auf der Wiesbadener Straße in einem Sackgassenbereich unterwegs, um eine Abkürzung zu einem nahe gelegenen Einkaufszentrum zu nehmen. Eine acht- bis zehnköpfige Gruppe pöbelte sie zunächst an und stellte sich ihnen in den Weg. Mit einem Gegenstand und Fäusten schlugen die Minderjährigen auf den 26-Jährigen ein. Dann flüchteten die Angreifer.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen wendeten sich an die eingesetzten Polizisten und gaben Hinweise auf eine randalierende Gruppe im Bezirk. Dank der guten Personenbeschreibungen konnten die Beamten acht Verdächtige im Alter von 12 bis 15 Jahren - darunter ein Mädchen - ausmachen. Die Polizisten brachten allesamt zur Wache, wo sie später von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Die Beamten erstatteten Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell