POL-DU: Beeckerwerth: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Wegen eines Handgemenges bei einem Fußballspiel der Kreisliga C rückte die Polizei am Sonntag (23. April, gegen 16:55 Uhr) zum Sportplatz des DJK Lösort Meiderich an der Talbahnstraße aus. Gegen Ende der Partie sollen etwa 50 Personen, darunter Spieler und Zuschauer der Heim- und Gästemannschaft (RWS Lohberg II), aneinandergeraten sein. Auslöser war laut Zeugenaussagen ein Zweikampf, der in einem ...

