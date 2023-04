Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in Bremerhaven. Aufmerksamer Bürger verhindert schlimmeres.

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

In der Mittagszeit wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Wurster Straße alarmiert. Ein aufmerksamer Bürger hatte eine Rauchentwicklung in einem Gebäude bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Aufgrund der frühzeitigen Entdeckung und des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Das Feuer war in einer Zwischendecke im Erdgeschoss eines leerstehenden Gebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehr setzte zwei Trupps mit Atemschutz für die Brandbekämpfung ein. Die Zwischendecke wurde mit schwerem Gerät großflächig geöffnet, das Feuer gelöscht und der Bereich auf Glutnester kontrolliert. Während des Einsatzes musste die Wurster Straße teilgesperrt werden.

Über die Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Die Feuerwehr Bremerhaven war mit 16 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell