Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich/Kaßlerfeld: Zwei versuchte Raubüberfälle auf Supermärkte - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Nach zwei versuchten Raubüberfällen auf Supermärkte am Montagabend (24. April) sucht die Kriminalpolizei Zeugen - die Fälle im Detail:

Auf der Straße "Hoher Weg" in Meiderich haben zwei Unbekannte gegen 21 Uhr eine Kassiererin mit einer Schreckschusswaffe bedroht und Geld gefordert. Eine Mitarbeiterin (46) eilte zur Hilfe und konnte die Täter lautstark in die Flucht treiben. Ohne Beute rannte das Duo in Richtung "Grüner Pfad". Die jungen Männer werden auf 13 bis 14 Jahre geschätzt. Beide haben eine schlanke Statur. Einer von ihnen ist etwa 1,63 Meter groß, hat blaue Augen, unreine Haut im Gesicht und trug eine schwarze Kappe. Sein Komplize ist circa 1,80 Meter groß. Beide waren maskiert und hatten zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung an.

Knapp eine Stunde später (22 Uhr) wurde die Polizei zur Albertstraße in Kaßlerfeld gerufen. Dort bedrohte ein Unbekannter, bewaffnet mit Axt und Pfefferspray, ebenfalls eine Kassiererin und forderte Bargeld. Die 63-Jährige berichtete den Einsatzkräften, dass der Mann ihr mit dem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht habe. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute. Er wird wie folgt beschrieben: 18 bis 20 Jahre, etwa 1,65 bis 70 Meter groß, schlanke Statur, dunkle Kleidung.

Hinweise zu den beiden Fällen - auch zu möglichen Fluchtfahrzeugen - nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

