POL-SO: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lippstadt - Bökenförde (ots) - Am 18. Juli, gegen 08:10 Uhr, kam es auf dem Puisterweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Bad Sassendorfer fuhr mit seinem VW in Richtung Rüthener Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 38-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs war die Fahrbahn im Bereich der ...

