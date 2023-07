Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 21-Jähriger schlägt Zeugen und leistet Widerstand

Lippstadt (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:45 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf der Otto-Hahn-Straße. Eine Personengruppe, die augenscheinlich alkoholisiert war, fiel durch auffällig lautes und zum Teil aggressives Verhalten auf. Der Ladendetektiv und ein Zeuge sprachen die Personengruppe an, um darauf aufmerksam zu machen, dass sich andere Kunden belästigt fühlten. Ein 21-jähriger Lippstädter trat aus der Gruppe hervor und schlug den 46-jährigen Zeugen aus Geseke unvermittelt. Der 46-Jährige zog sich in den Supermarkt zurück und informierte die Polizei. Auf dem Weg in den Supermarkt wurde er noch von einer Person aus der Gruppe auf den Hinterkopf geschlagen. Dabei wurde er leicht verletzt. Daraufhin stieg die Personengruppe in einen BMW auf dem Parkplatz. Die hinzugerufenen Polizeibeamten, konnten den mit sieben Personen besetzten BMW, an der Parkplatzeinfahrt antreffen und kontrollieren. Während dessen verhielt sich der 21-jährige Lippstädter auch gegenüber den Beamten verbal aggressiv. Er entfernte sich mit einem weiteren Fahrzeuginsassen, entgegen der polizeilichen Anweisungen, von der Tatörtlichkeit. Als der 21-Jährige durch die eingesetzten Beamten am Gehen gehindert wurde, leistete er erheblichen Widerstand. Die übrigen Fahrzeuginsassen kamen hinzu und störten die Maßnahme massiv. Sie beleidigten und bedrohten die eingesetzten Beamten. Ein 20-jähriger Lippstädter versuchte die Ingewahrsamnahme des 21-Jährigen zu verhindern, indem er einen Polizeibeamten schubste. Erst mit dem Eintreffen von Unterstützungskräften, dem Einsatz von Pfefferspray und dem Einsatzmehrzweckstock, beruhigte sich die Lage. Der 20-Jährige wurde in das Gewahrsam nach Lippstadt verbracht. Dort leistete er weiter Widerstand. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen die übrigen beteiligten Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeibeamten bleiben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell