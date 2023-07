Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dachgeschoss einsturzgefährdet

Lippstadt - Eickelborn (ots)

Am Dienstagabend, um 19:10 Uhr, brannte es in einem Mehrfamilienhaus Auf den Kämpen. Ein 31-jähriger Bewohner des Hauses hatte, nach eigenen Angaben, einen Zigarettenstummel auf dem Wohnzimmertisch liegen gelassen und ging duschen. Vermutlich entflammte der Zigarettenstummel und die Dachgeschosswohnung geriet in Brand. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr rückte aus und konnte das Feuer nach umfangreichen Löscharbeiten erfolgreich bekämpfen. Da der Dachstuhl einsturzgefährdet ist, mussten die Bewohner des Hauses anderweitig unterkommen. Es entstand ein erheblicher Gebäudeschaden, der noch nicht beziffert werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ja)

