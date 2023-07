Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall - Fahrerin eines roten Bullis gesucht

Soest (ots)

Am 18. Juli, um 14:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Riga-Ring/Niederbergheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Pedelec-Fahrerin aus Soest befuhr die Niederbergheimer Straße stadteinwärts und beabsichtigte den Riga-Ring zu überqueren. Aufgrund einer eingerichteten Baustelle, ist der Fahrradschutzstreifen im Bereich der Unfallörtlichkeit gesperrt. Fußgänger als auch Radfahrer werden durch Verkehrszeichen und Absperrbaken auf die gegenüberliegende Straßenseite geleitet. Die 44-jährige Pedelec-Fahrerin umfuhr die Absperrung und setzte ihre Fahrt verbotswidrig über den Riga-Ring stadteinwärts fort. Eine unbekannte Bulli-Fahrerin befand sich ebenfalls auf der Niederbergheimer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts und bog nach rechts in den Riga-Ring ab. Vermutlich übersah sie die Pedelec-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die 44-Jährige und verletzte sich leicht. Die Fahrerin des roten Bullis hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Pedelec-Fahrerin. Als sie versicherte, dass alles in Ordnung sei, setzte sie ihre Fahrt fort. Die Fahrerin war circa 45 bis 50 Jahre alt und hatte ihre grauen Haare zum Zopf gebunden. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine weitere weibliche Person, die auffällig rote Locken hatte. Die Fahrerin und Beifahrerin, werden gebeten, sich zur Sachverhaltsklärung bei der Polizei persönlich oder unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell