Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Heckenbrand

Bad Sassendorf (ots)

Am Dienstag, gegen 11:05 Uhr, geriet bei Gartenarbeiten eine Hecke auf der Schützenstraße in Brand. Ein 64-jähriger Anwohner beseitigte mithilfe eines Gasbrenners Unkraut im Garten, als plötzlich die Hecke entflammte. Das Feuer breitete sich auf eine Gartenhütte und einen Zaun aus. Ein, in der Nähe stehender, Pkw wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr rückte aus und konnte den Brand erfolgreich löschen. Für die Zeit der Löscharbeiten blieb die Fahrbahn gesperrt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell