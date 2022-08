Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Kindertagesstätten

Brotterode/Trusetal (ots)

Zwei Kindergärten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen wurden in der Nacht zu Donnerstag von bislang unbekannten Täter heimgesucht. Verantwortliche der Kindertagesstätte in der Schmalkalder Straße in Brotterode als auch Mitarbeiter der Kita in der Linsenwiese in Trusetal alarmierten Donnerstagmorgen die Polizei über einen Einbruch in das jeweilige Gebäude. Ob die Langfinger etwas entwendeten, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Tatorten beobachtet haben, werden gebeten, telefonisch Kontakt mit der Meininger Polizei (03693 591-0) aufzunehmen.

