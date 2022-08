LPI-SHL: Unfall Traktor/Pkw

Schackendorf (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:30 Uhr, einen Pkw-Anhänger, welcher zur Tatzeit im Gewerbegebiet im Beerweg in Schackendorf abgestellt war. Der Entwendungschaden beträgt ca. 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 03685 778-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: ...

