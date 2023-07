Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lkw mit Anhänger flüchtig

Soest (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 08:05 Uhr, kam es auf dem Overweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 47-jähriger Lippstädter fuhr in Richtung B 475 als ihm ein 40-Tonner mit einem Anhänger entgegen kam. Der 40-Tonner steuerte kurzzeitig auf den 47-jährigen Mercedes-Fahrer zu, sodass er dem Gespann auswich. Dabei kollidierte er mit einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten, Mazda. Der 47-Jährige blieb unverletzt. Das Lkw-Gespann setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

