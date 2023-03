Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Autofahrer nimmt Rollerfahrer die Vorfahrt und flüchtet

Willich (ots)

Am Donnerstag gegen 14.20 Uhr hat ein Autofahrer an der Kreuzung Mühlenstraße/Bahnstraße/Burgstraße einem Rollerfahrer die Vorfahrt genommen.

Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen, der Rollerfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr aber zunächst unbeeindruckt weiter.

Der Rollerfahrer, ein 55-jähriger aus Willich, rief die Polizei, um die Unfallflucht anzuzeigen. Während der Unfallaufnahme erkannte er plötzlich in einem sich nähernden Auto seinen Unfallgegner. Der Fahrer, ein 82-Jähriger aus Willich, räumte auch sofort ein, etwa 20 Minuten vorher auch schon einmal an dieser Kreuzung gewesen zu sein. Von einem Zusammenstoß habe er aber nichts bemerkt. Die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht dauern an. /hei (288)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell