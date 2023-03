POL-VIE: Viersen: Autofahrerin missachtet Vorfahrt eines jungen Radfahrers - leicht verletzt

Nettetal-Leuth (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine Hütte in Leuth am De Wittsee abgebrannt. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 1.45 Uhr alarmiert. Der Anrufer hatte den Feuerschein von der gegenüberliegenden Seeseite aus gesehen. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen ist die Hütte jetzt nicht mehr nutzbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat am ...

