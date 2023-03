Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in eine Kindertageseinrichtung

Kempen (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen haben ein oder mehrere Unbekannte in eine Kindertageseinrichtung an der Von-Broichhausen-Allee in Kempen eingebrochen.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.50 Uhr. Da stellte eine Mitarbeiterin fest, dass eine Terrassentür mit einem Stein eingeschlagen worden war. Im Innern der Einrichtung wurden zudem ein Schließfach und die Tür zu einem Hauswirtschaftsraum aufgebrochen. Alle anderen Türen in der Einrichtung sind ohnehin unverschlossen.

Ob etwas entwendet wurde, und wenn ja, was, ist noch nicht abschließend ermittelt. Beim Verlassen des Kindergartens am Dienstagnachmittag waren einer Mitarbeiterin zwei junge Männer in der Nähe aufgefallen, die dort mit Kamera und Stativ hantierten. Das kam ihr verdächtig vor.

Es könnte aber auch sein, dass sich diese etwa 20jährigen Männer berechtigt dort aufhielten. Deshalb bittet die Polizei die beiden, sich zu melden, um dies aufzuklären. Auch weitere Zeugen, die am Nachmittag, Abend oder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen in der Nähe dieser Kita gemacht haben, mögen bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 Kontakt zur Kriminalpolizei aufnehmen. / hei (283)

