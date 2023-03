Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Kupferdiebstähle - Regenrinnen geklaut

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in Kaldenkirchen an zwei Stellen kupferne Regenfallrohre entwendet worden.

Zunächst rief ein Anwohner der Spitalstraße um kurz nach 3 Uhr die Polizei gerufen. Er war gegen 3 Uhr von Geräuschen geweckt worden und hatte aus dem Fenster geschaut. Dabei hatte er sofort entdeckt, dass ein etwa zwei Meter großes Stück aus dem Kupferfallrohr der Regenrinne fehlte.

Später rief dann ein Anwohner der Venloer Straße an. Er hatte das Fallrohr an seinem Haus zuletzt am Mittwochabend gegen 20 Uhr vollständig gesehen. Gegen 3.30 Uhr in der Nacht hatte er einen lauten Knall wahrgenommen, sich aber zunächst nichts dabei gedacht. Erst gegen 4.10 Uhr stellte er fest, dass im Kupferfallrohr an der Hauswand ein ein Meter langes Stück fehlte.

Für beide Taten sucht die Polizei nun Zeugen. Wer hat in Kaldenkirchen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (285)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell