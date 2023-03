Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Drei Verletzte bei Abbiegeunfall

Viersen (ots)

Statt auf seiner eigenen Spur landete ein 19-Jähriger nach einem Rechtsabbiegevorgang im an der Ampel wartenden Gegenverkehr. Insgesamt wurden drei Menschen leicht verletzt.

Der 19-Jährige aus Viersen war am Donnerstag gegen 13.50 Uhr auf der Dülkener Straße aus Richtung Dülken kommend unterwegs gewesen und von dort nach rechts in den Aachener Weg abgebogen. Nach dem Abbiegen verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in ein Fahrzeug, das auf dem Aachener Weg an der roten Ampel stand. In diesem Auto wurden zwei Viersenerinnen, 64 und 89 Jahre alt, leicht verletzt. Auch der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Alle drei wurden zunächst in Krankenhäuser gebracht. Die Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Kreuzung und die Zufahrt zum Aachener Weg vom Löhweg aus waren für knapp anderthalb Stunden gesperrt. /hei (287)

