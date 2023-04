POL-EL: Meppen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Meppen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter in der Schwefinger Straße in Meppen gewaltsam die Schaufensterscheibe eines Geschäftes beschädigt. Anschließend entwendeten sie eine Kettensäge und Laubbläser der Marke "Stihl". Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931-949-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

