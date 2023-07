Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw in Brand

Soest (ots)

Am 21. Juli, gegen 03:00 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Pkw auf der Niederbergheimer Straße aus. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und konnte aus seinem Fenster ein Feuerschein wahrnehmen. Er wählte sofort den Notruf. Der in Flammen stehende VW Golf stand an einer Hauswand eines Einfamilienhauses geparkt. Die Anwohner aus dem Einfamilienhaus wurden rechtzeitig evakuiert, sodass keiner verletzt wurde. An der Hauswand und an dem Pkw entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

