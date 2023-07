Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Aufmerksame Zeugin verhindert Betrug

Warstein (ots)

Am Mittwoch, in dem Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 14:20 Uhr, versuchte sich ein unbekannter Täter mit einer bekannten Betrugsmasche zu bereichern. Er rief eine 86-jährige Warsteinerin an und gab sich als Staatsanwalt aus. Die Tochter der Warsteinerin soll eine andere Frau bei einem Verkehrsunfall überfahren haben. Um eine Untersuchungshaft zu verhindern muss eine Kaution in Höhe von 65.000 Euro gezahlt werden. Der Unbekannte forderte die 86-Jährige auf, mit allen im Haus befindlichen Schmuckstücken und vorhandenem Bargeld, einen Treffpunkt in Warstein aufzusuchen. Dort sollte eine Übergabe stattfinden. Die 86-Jährige kam der Aufforderung nach und hielt sich in der Nähe eines Spielzuggeschäfts auf. Dort hatte sie nochmals telefonischen Kontakt zu dem Betrüger. Eine aufmerksame Mitarbeiterin aus dem Spielzeuggeschäft kam das Verhalten der 86-Jährigen komisch vor und informierte die Polizei. Dank der Mitarbeiterin konnte eine Übergabe von Schmuck und Bargeld verhindert werden. Die Tochter und der Sohn der 86-Jährigen wurden kontaktiert. Sie waren beide wohl auf und kümmerten sich anschließend um ihre Mutter. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät: Beenden Sie das Telefongespräch und kontaktieren Sie ihre Angehörigen. Geben Sie keine privaten Daten am Telefon preis. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese perfide Betrugsmasche informieren. (ja)

