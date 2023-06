Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Euskirchen-Billig (ots)

Am 19. Juni um 10.05 Uhr querte ein 76-Jähriger aus Euskirchen mit seinem Pedelec von einem Radweg kommend die L178 in Fahrtrichtung Billiger Wald. Hierbei missachtete der Mann die Vorfahrt von einem 52-Jährigen aus Zülpich, welcher die L178 mit einem Pkw aus Richtung Billig kommend in Richtung Euenheim befuhr. Der 76-Jährige kollidierte mit dem Pkw und wurde mit einem Rettungswagen verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

