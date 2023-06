POL-EU: Dieb kehrt nach Wochen zum Tatort zurück

Mechernich (ots) - Am 14. und 17. Juni kam es nachts auf dem Rastplatz Grüner Winkel auf der Bundesautobahn A1 zu zwei Diebstählen von Dieselkraftstoff. Die Unbekannten entwendeten in beiden Fällen mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus den Lastkraftwagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr