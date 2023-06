POL-EU: Dieseldiebstahl aus Lkw

Schleiden-Gemünd (ots) - Am Wochenende kam es in Schleiden zu gleich zwei Verkehrsunfällen, bei denen Kinder beteiligt waren. Am 17. Juni wurde gegen 19 Uhr ein 12-jähriger Fahrradfahrer aus Schleiden von einem Fahrzeug erfasst. Die 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Monschau kam von dem Parkplatz am Markt und beabsichtigte nach rechts in die Einbahnstraße in Richtung Vorburg abzubiegen, als an der Einmündung der Junge mit seinem Fahrrad über die Motorhaube fiel. Zu einem ...

