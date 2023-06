POL-SO: Warstein-Allagen - Kradfahrer verletzt

Lippetal (ots) - Am Samstag gegen 16:10 Uhr kam es auf der B475 in Höhe des Sandwegs zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Hamm befuhr die B475 in Richtung Hultrop. Bei einem Überholmanöver verlor dieser, vermutlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer kollidierte mit der Leitplanke und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr ...

