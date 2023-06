Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vandalismus

Soest (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25.06.2023 wurden mehrere Anwohner des Grandwegs in Soest durch klirrende Geräusche gegen 04:45 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Mindestens zwei männliche Personen konnten sodann dabei beobachtet werden, wie sie ausgehobene Gullideckel gegen die Schaufenster von mindestens zwei Gebäuden warfen. Die von drei Anwohnern alarmierte Polizei konnte zeitnah einen der Männer antreffen und kontrollieren. Den 22-jährigen, der zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war, erwartet nun ein Strafverfahren. Bislang konnten von der Polizei zwei beschädigte Gebäudescheiben am Potsdamer Platz und im Grandweg festgestellt werden. Sollten weitere Anwohner oder Geschäftsinhaber frische Beschädigungen an ihren Gebäuden feststellen, wird dringend geraten, bei der Polizeiwache in Soest Anzeige zu erstatten (MJ)

