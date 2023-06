Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub in der Altstadt

Soest (ots)

Am Sonntag morgen, gegen 03:30 Uhr, verließen zwei auswärtige Besucher der Stadt eine örtliche Gastronomie in der Altstadt. Ortsunkundig gingen sie zunächst in Richtung Petrikirchhof, als ihnen eine Personengruppe von 3 Männern entgegen kam. Ohne Vorwanung wurden die beiden angetrunkenen niedergeschlagen und am Boden attackiert. Noch am Boden liegend, wurde ihnen eine Geldbörse und ein Mobiltelefon entwendet. Beide Geschädigte (34 und 42 Jahre alt) blieben leichtverletzt. Im anschließenden Polizeieinsatz wurde ein 21 jähriger, in Soest gemeldeter, männlicher Täter festgenommen. Die beiden anderen Täter sind weiterhin unbekannt flüchtig und können nicht näher beschrieben werden. Der Festgenommene macht bisher keine Angaben zum Sachverhalt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 02921 - 91000 bei der Polizei zu melden.(aw)

