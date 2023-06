POL-SO: Auffahrunfall in Höhe der Fachhochschule

Werl (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am 23.06.2023 um 16:10 Uhr am Kreisverkehr an der Hedwig-Dransfeld-Straße / Soester Straße in Werl. Der 61-jährige Führer eines Opel Astra aus Hamm übersah beim Nähern an den Kreisverkehr, dass der vor ihm fahrende 32-jährige Führer eines VW Polo seine Fahrt verlangsamt hatte, um einem Fußgänger den Übergang über einen Fußgängerüberweg zu gewähren. Es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem der 32-jährige Werler leicht ...

mehr