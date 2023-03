LPI-EF: Buntmetalldiebe schlagen zu

Erfurt (ots) - Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, stahlen Diebe am vergangenen Wochenende in Erfurt zwei hochwertige Fahrräder. In der Straße Zeisigberg hatten sie es auf ein graues Mountainbike der Marke Rose im Wert von etwa 2.500 Euro abgesehen. In der Rathenaustraße wurde ein Mountainbike der Marke Cube, Typ "Race One" im Wert von etwa 1.400 Euro entwendet. Die Polizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ...

