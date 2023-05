Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ein Schwerverletzter nach Kollision mit Baum

Selfkant-Süsterseel (ots)

Am 04. Mai (Donnerstag) fuhr ein 67 Jahre alter Mann gegen 12.45 Uhr mit seinem PKW auf der Kreisstraße 1 aus Richtung Tüddern kommend in Fahrtrichtung Süsterseel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann aus den Niederlanden mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Baum. Er wurde durch den Aufprall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auf Grund der Schwere seiner Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die K 1 voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell