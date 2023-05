Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines PKW-Anhängers

Gangelt (ots)

In der Nacht von Montag (02. Mai), 19 Uhr, auf Dienstag (03. Mai), 12 Uhr, stahlen Diebe in der Wolfsgasse einen PKW-Anhänger, der auf einem Privatgrundstück abgestellt war. Am Anhänger der Marke Stema war ein Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht.

