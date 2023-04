Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwer verletzter Jugendlicher und Unfallflucht

Höheinöd (ots)

Am vergangenen Dienstag ist es auf der Strecke zwischen Höheinöd und Waldfischbach-Burgalben, der K 24, zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Jugendlichen gekommen. Der 16-jährige befuhr mit seinem Roller die Kreisstraße aus Richtung Höheinöd kommend in Fahrtrichtung Waldfischbach-Burgalben. In einer Linkskurve wurde er hierbei von einem Pkw, dieser befuhr die Gefällstrecke in dieselbe Richtung, überholt. Der Pkw fuhr dabei so dicht an dem Roller vorbei, dass der Jugendliche strauchelte und nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Er zog sich eine Handgelenksfraktur, Prellungen und Quetschungen zu. Er wurde ins Krankenhaus nach Pirmasens verbracht und dort stationär aufgenommen. Der Fahrer der ihn überholte, kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr einfach weiter. Es entstand weiter am Roller ein Schaden in Höhe von 800.- Euro. Zeugen die hier Angaben machen können mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden.

