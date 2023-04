Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht nach Überholvorgang

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

Am heutigen Mittwoch (23.04.2023) ist es gegen 12:40 Uhr auf der Strecke zwischen Rieschweiler-Mühlbach und Thaleischweiler-Fröschen zu einer Unfallflucht gekommen. Ein schwarzer SUV überholte auf der L 477 in Fahrtrichtung Rieschweiler einen anderen Pkw und verweilte hierbei zu lange auf der Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 23-jähriger Fahrer aus Thaleischweiler erkannte das Fehlverhalten des SUV Fahrers und zog daher seinen Pkw so weit nach rechts wie möglich um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei streifte er jedoch die Leitplanke und zerkratze sich sein komplettes Fahrzeug. Zu einem Zusammenstoß mit dem SUV ist es nicht gekommen. Dessen Fahrer entfernte sich jedoch ohne sich um den Schaden, der sich immerhin auf 2000.- Euro beläuft, zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen die hier etwas beobachtet haben sich unter 06333 9270 zu melden.

