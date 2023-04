POL-PDPS: Zweibrücken - Gefährdung des Straßenverkehrs

Waldfischbach (ots) - Am Sonntag, zwischen 16:45 Uhr und 19:00 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die vordere Seitenscheibe eines in Höhe Moschelmühle 1 geparkten Opel Zafira ein. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps Kontaktdaten ...

