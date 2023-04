POL-PDPS: Autoscheibe eingeschlagen

Pirmasens (ots) - In den zurückliegenden Wochen wurden durch das Gemeinsame Sachgebiet Jugend (SGJ) der Polizeiinspektion Pirmasens mehrere Unterrichtsstunden in den 6. Klassen der Käthe-Dassler-Realschule Plus mit dem Schwerpunkt "Gefahren in den sozialen Medien" durchgeführt. Alle der beschulten Kinder nahmen an den Unterrichtsstunden sehr aktiv teil und stellten ...

mehr