POL-OH: Nach Brand in Wohnhaus - Frau tot aufgefunden

Fulda (ots) - Sachbeschädigung Neuhof. Unbekannte steckten unerlaubt einen nicht magnetischen Gegenstand in ein Maisfeld in der Gemarkung Hinterkies in Hattenhof. Als am Donnerstag (25.08.) ein 26-jähriger Mann aus Neuhof mit einem Häcksler über die Feldfläche fuhr, beschädigte der nicht offensichtlich erkennbare Fremdkörper die landwirtschaftliche Maschine. Der ...

mehr