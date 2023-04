Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.04.2023, 10:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Uhlandstraße. SV: Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin wurde dabei beobachtet, wie sie mit ihrem Pkw beim Rückwärtsausparken einen Schaden von ca. 500 Euro an einem geparkten Pkw verursachte und sich im Anschluss an den Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernte. Als die Polizeistreife die Verursacherin wenig später angetroffen und ein absolut korrespondierendes Schadensbild an ihrem Fahrzeug festgestellt hatte, teilte diese den Beamten mit, dass sie den Anstoß an das fremde Fahrzeug nicht bemerkt habe. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet, in dem nun die Staatsanwaltschaft eine Bewertung der Gesamtsituation vornehmen wird. Dazu zählt auch die Prüfung der Frage, ob die objektive Spurenlage mit den subjektiven Akteninhalten in Einklang gebracht werden kann. | pizw

