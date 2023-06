Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg, Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand in Hirschberg, Feuerwehr im Einsatz

Hirschberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In Hirschberg ist gegen 16:40 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus in der Landstraße ausgebrochen. Aufgrund der noch laufenden Löscharbeiten ist die B3 /Landstraße zur Zeit in Hirschberg voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

