POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis: Landesweite Verkehrsüberwachungsaktionen 2023 - Abfahrtskontrollen im Rhein-Neckar-Kreis

Heidelberg (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 12:45 Uhr informierten Zeugen die Polizei über einen Mann, welcher in der Poststraße Glasflaschen auf den dortigen Gehweg sowie auf die Straße schmeißen würde. Durch eine geworfene Flasche wurde sogar die Fensterscheibe eines am Straßenrand geparkten Pkw beschädigt. Der unbekannte Mann ergriff daraufhin die Flucht in ...

mehr