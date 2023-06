Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter Flaschenwerfer beschädigt Pkw - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 12:45 Uhr informierten Zeugen die Polizei über einen Mann, welcher in der Poststraße Glasflaschen auf den dortigen Gehweg sowie auf die Straße schmeißen würde. Durch eine geworfene Flasche wurde sogar die Fensterscheibe eines am Straßenrand geparkten Pkw beschädigt. Der unbekannte Mann ergriff daraufhin die Flucht in Richtung Stadtbücherei. Er kann wie folgt beschrieben werden:

-ca. 19-23 Jahre alt, sehr schlanke Körperstatur, kurze schwarze Haare, 3-Tage-Bart, nordafrikanisches Erscheinungsbild. Er trug ein rotes Tank-Top.

Die Höhe des Sachschadens an dem Pkw ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel: 06221 /1857-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell