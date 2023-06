Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter prügeln Paar zu Boden - Zeugenaufruf!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 01.45 Uhr kam es in einem Parkhaus in der Grundelbachstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen vier unbekannten männlichen Tätern und einem Paar. Hierbei traten und schlugen die bislang Unbekannten auf einen19-Jährigen ein, bis dieser zu Boden ging. Dort führte sie ihre Tat weiter fort. In diesem Zusammenhang machte sich die Lebensgefährtin des 19-Jährigen stark für ihren Freund und forderte die Täterschaft mehrfach auf, von ihrem Freund zurückzutreten. Hierbei wurde sie jedoch selbst zu Boden gezogen und zog sich leichte Verletzungen zu. Nachdem die vier unbekannten Täter von dem Paar abließen, zogen sie in unbekannte Richtungen davon. Der 19-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Weinheim zu melden, unter: 06201-10030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell