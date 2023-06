Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kuriose Trunkenheitsfahrt zweier Männer

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen gegen 07.45 Uhr informierte ein Anwohner der Lindenstraße die Polizei über eine kuriose Trunkenheitsfahrt zweier Männer. Ein 25-Jähriger vermochte es nicht, selbstständig seinen Pkw aufzuschließen, daher half ihm sein 26-jähriger Begleiter dabei. Nachdem dieser den Pkw aufgeschlossen hatte, setzte er sich an das Steuer und startete den Motor. Anschließend wechselte er vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz, um dem 25-Jährigen Platz zu machen. Dieser stieg zwar ein, war allerdings nicht mehr in der Lage, selbstständig loszufahren. Daher übernahm der 26-Jährige die Lenkung und bediente die Gangschaltung vom Beifahrersitz aus, während der 25-Jährige die Pedale bediente. Bei dem Versuch loszufahren, stieß der Pkw mit einem gegenüber geparkten Pkw zusammen. Anschließend setzten die beiden Trunkenbolde ihre Fahrt fort und konnten im Rahmen einer Fahndung durch Einsatzkräfte zu Fuß in der Berliner Straße festgestellt werden, wo sie sich gegenüber den Einsatzkräften äußerst renitent und aggressiv verhielten. Bei einem später auf dem Revier durchgeführten freiwilligen Atemalkoholtest wies der Fahrer einen Wert von 2,26 Promille und der Beifahrer einen Wert von 1,72 Promille auf. Beide Männer müssen sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell