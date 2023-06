Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer zu Fall gebracht - Unfallverursacher flüchtet

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag befuhr ein 66-jähriger Motorradfahrer die L 535 bei Heiligkreuzsteinach. In einer Rechtskurve geriet ein bislang unbekannter Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn des 66-Jährigen, sodass dieser nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei touchierte der 66- Jährige den Randstein und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete in bislang unbekannte Richtung.

Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden, unter: 06221-92540.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell