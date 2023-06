Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beachbar in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden, gegen 03:15 Uhr, kam es zu einem Brand bei einer Beachbar am Friedrichsring. Das Feuer griff schnell auf die Fassade über, im weiteren Verlauf brannte es auch im Inneren der Bar. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden hierdurch nicht verletzt. Durch den Brand entstand ein Gebäudeschaden von etwa 50.000 Euro und das Objekt ist aktuell nicht mehr nutzbar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer Brandstiftung auszugehen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

