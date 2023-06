Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verbaler Disput endet mit Faustschlägen - Täter flüchtet- Zeugenaufruf!

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend geriet eine 29-jährgie Frau mit einem bislang unbekannten Mann um 19 Uhr in der Speyerer Straße, am Anglersee, zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im Laufe des Streitgesprächs spitzte sich die Situation derart zu, dass der Unbekannte mit den Fäusten mehrmals auf den Kopf der 29-Jährigen einschlug. Als die Frau die Polizei alarmierte entfernte sich der Mann sowie seine weibliche Begleitung fußläufig in Richtung Hockenheim. Über das genaue Verletzungsbild kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Der Mann sowie dessen Begleitung können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter Täter:

-ca. 60-70 Jahre alt, ca. 180 cm groß, trainierte Körperstatur. Er war mit einem blauen kurz-Arm Hemd, kurzer grauen Hose und einer hellbraunen Schildkappe bekleidet, sprach hiesigen Dialekt.

Begleitung des Unbekannten:

-weiblich, ca. 175 cm groß, lockiges, braunes Haar, schlanke Körperstatur. Sie trug ein blaues geblümtes Kleid und führte einen braunen Pudel mit sich.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. sachdienliche Angaben machen konnten, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06205 / 2860-0 zu melden.

