Polizei Bochum

POL-BO: 19-jähriger Herner flüchtet vor der Polizei

Bochum, Herne (ots)

Mit durchdrehenden Reifen demonstrierte ein 19-jähriger Herner am Dienstagabend, 25. April, gegen 21.45 Uhr seine "Fahrkünste" auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Riemker Straße in Bochum-Hofstede.

Beim Eintreffen einer alarmierten Streifenwagenbesatzung flüchtete der Fahrer des VW Golf mit überhöhter Geschwindigkeit über die Dorstener Straße in Fahrtrichtung Herne. Anhaltesignale der Polizei missachtete der Herner, in dessen Auto noch drei weitere Personen saßen.

Die Polizei nahm die Verfolgung mit Blaulicht und Martinshorn auf. Der 19-Jährige fuhr über mehrere rote Ampeln. Seine Geschwindigkeit lag dabei zum Teil über 100 km/h. Erst nach rund vier Kilometern riskanter Fahrweise stoppte er sein Fahrzeug in Höhe der Kreuzung Dorstener Straße / Berliner Straße und ließ sich kontrollieren.

Das Fahrzeug und der Führerschein des 19-Jährigen wurde beschlagnahmt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

