POL-BO: Lieferwagenfahrer (67) kollidiert mit Betonquader - Lebensgefahr

Bochum (ots) - Ein Baum stürzte am Montagvormittag, 24. April, auf den Zeppelindamm in Bochum. Eine 52-jährige Autofahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin (beide aus Essen) wurden leicht verletzt. Die Essenerin war gegen 9.20 Uhr auf dem Zeppelindamm in Fahrtrichtung Linden unterwegs, als ein Straßenbaum am rechten Fahrbahnrand oberhalb der Wurzel brach und ...

