Polizei Bochum

POL-BO: Schüler (12) an Bushaltestelle in Herne beraubt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Ein zwölfjähriger Junge wurde am Montagnachmittag, 24. April, gegen 15.45 Uhr an der Bushaltestelle "Hiberniaschule" in Herne beraubt.

Der Schüler wartete nach Schulschluss an der Holsterhauser Straße auf den Bus. Nach derzeitigem Kenntnisstand kamen zwei Jugendliche zügig auf ihn zu, hielten ihn fest und entwendeten die Sporttasche. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute über die Holsterhauser Straße in Richtung Eickel.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- 16 bis 17 Jahre alt - ca. 1,68 m groß - schwarze kurze Haare - braune Augen - "südländisches Aussehen" - schwarzer Jogginganzug mit Kapuze und einem horizontalen weißen Streifen auf Brusthöhe - weiße Turnschuhe der Marke "Nike"

Person 2:

- 16 bis 17 Jahre alt - ca. 1,72 m groß - braune kurze Haare - "grünliche" Augen - "südländisches Aussehen" - identischer Jogginganzug - dunkle Turnschuhe der Marke "Adidas"

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell