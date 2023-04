Polizei Bochum

POL-BO: Info-Veranstaltung für Realschülerinnen und Realschüler: Fachoberschule Polizei

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Bochum, Herne, Witten (ots)

Machst du nächstes Jahr deinen Realschulabschluss und dein Ziel ist es, Polizistin oder Polizist zu werden? Dann nimm dir für diese Online-Veranstaltung Zeit:

Wer im nächsten Jahr den Realschulabschluss erwirbt oder diesen vielleicht schon in der Tasche hat, kann sich noch bis zum 30. November 2023 für das Auswahlverfahren zum Bildungsgang "Next Level - Fachoberschule Polizei" bewerben. Das neue Schuljahr am Berufskolleg startet dann im August 2024.

Bei erfolgreichem Abschluss ist die Übernahme in das anschließende Bachelor-Studium - vorbehaltlich der weiterhin charakterlichen und gesundheitlichen Eignung - möglich.

Das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten NRW (LAFP NRW) bietet zu diesem Bildungsgang am Dienstag, 25. April 2023 in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr, eine Informationsveranstaltung für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Interessierte per Zoom an.

Wichtig: Eine Anmeldung ist unter fos.lafp@polizei.nrw.de erforderlich.

>>> Die Einladung für diese Veranstaltung findest du im Anhang.

Das Bewerbungsportal und weitere Informationen sind unter diesem Link zu finden: https://jobs.polizei.nrw/fos.

Fragen rund um den neuen Bildungsgang beantworten zudem die örtlichen Personalwerber Nicole Schüttauf und Thomas Kaster unter der zentralen Rufnummer 0234 909-8000 oder per Mail unter personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell