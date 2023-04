LPI-EF: Geschäft beschmiert

Erfurt (ots) - Ein 38-jähriger Fahrradfahrer hat es mit dem Aufmotzen seines Drahtesels in Erfurt etwas übertrieben. Der Mann war am Dienstagabend in der Magdeburger Allee in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Bei der Überprüfung des Fahrrads entdeckten die Polizisten eine Verkabelung, welche der Mann angebracht hatte. Ohne in die Pedale zu treten, konnte der Mann so über ein Daumengas mit seinem Fahrrad Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h erreichen. Da der ...

