Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall - Radfahrerin auf Nachhauseweg verletzt

Lippstadt (ots)

Ein Pulk von Radfahrern befand sich in der letzten Nacht, gegen 00.40 Uhr, an der Esbecker Straße stadtauswärts auf dem Nachhauseweg. Plötzlich war eine 57-jährige Frau aus Geseke - ohne ersichtlichen Grund - mit ihrem Rad gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Die hinzugerufene Polizei stellte während der Unfallaufnahme bei der Gesekerin Alkoholgeruch fest, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Durch das Sturzgeschehen erlitt die Radfahrerin eine schwere Verletzung am Unterschenkel. Sie wurde zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell